Волго-Вятский банк Сбербанка: за четыре месяца жители 375 тысяч раз оставили чаевые

Фото: Сбер

За первые четыре месяца текущего года жители девяти регионов оставили через сервис СберЧаевые более 150 млн рублей на «чай». Всего за этот период они поблагодарили сотрудников сферы услуг более 375 тысяч раз.

Средняя сумма чаевых через сервис Сбера составила 366 рублей. Самыми щедрыми оказались жители Владимирской области, которые оставляли в среднем 406 рублей. Самый высокий показатель среднего чека был зафиксирован в январе — 385 рублей.

Чаще всего чаевые оставляли посетители заведений в Республике Татарстан — с начала года они поблагодарили персонал за качественный сервис более 110 тысяч раз.

Возможность оставить вознаграждение через сервис СберЧаевые доступна посетителям более чем в тысячи заведений в девяти регионах.

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы видим, как растёт культура цифровой благодарности, и считаем важным, чтобы у каждого была возможность легко и удобно сказать «спасибо» за хороший сервис. Именно поэтому СберЧаевые — простой сервис, который объединяет всё необходимое. Достаточно считать один QR-код, чтобы не только оставить чаевые на любую банковскую карту, но и оплатить счёт или написать свой отзыв. Безналичные платежи — шаг к более простой и комфортной жизни. Они делают процесс расчётов прозрачным и удобным для всех: и для гостей, и для тех, кто их обслуживает».

реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFGKLayw