В аэропорту Перми задерживается прилет двух международных авиарейсов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» на девять часов задерживается прилет самолета из Антальи. Прилет 9 июня авиарейса U6 1560 перенесли с 03:35 на 12:04.

В списке задержанных прилетов также значится авиарейс FV 5972 из Хургады. Его задержка предварительно составляет около двух часов – с 15:25 до 17:02.

Утром 9 июня с многочасовым опозданием в Перми приземлились авиарейсы из Сочи: FV 6139 в 08:40 вместо 04:00 8 июня, FV 6129 – в 11:39 вместо 04:00, ДР 365 – в 06:25 вместо 05:10.

Аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме на прилет и выпуск воздушных судов.

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