Самолет в Сочи из аэропорта Перми вылетел с задержкой на сутки

Фото: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Крупнейшая авиагавань юга России Сочи в течение нескольких часов 7 июня не принимала и не выпускала самолеты. Росавиация вводила ограничение для обеспечения безопасности воздушных полетов.

По состоянию на 22:00 (мск), Международный аэропорт «Сочи» отправил 105 рейсов с 15,5 тыс. пассажиров, принял – 108 рейсов с 14,5 тыс. пассажиров. В ночь с 6 на 7 июня пассажиров 29 рейсов разместили в отелях. На запасных аэродромах находились 14 самолетов. На прибытие до конца суток ожидается 35 рейсов. Отменено семь рейсов на прилет и восемь рейсов на вылет. Задержано на более двух часов 59 рейсов.

В терминале аэропорта: организовали дополнительные места ожидания, оборудованные скамейками, отдельное помещение для пассажиров с детьми старше 7 лет; пассажирам раздают коврики и матрасы для находящихся в аэровокзале граждан; работает бесплатная комната матери и ребенка; представители перевозчиков выдают пассажирам прохладительные напитки и горячее питание; продолжают размещение пассажиров в гостиницах в зависимости от продолжительности задержки вылета.

Сбой в работе аэропорта стал причиной задержки авиасообщения между Пермью и Сочи. По информации онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», из «Большого Савино» перенесли вылеты авиарейсов FV 6130 – с 05:05 7 июня на 11:35 8 июня, с 05:05 до 23:50 8 июня.

Также задерживается вылет из Перми в Наманган авиарейса HY 9802 с 15:00 7 июня до 13:40 8 июня. С задержкой в час вылетел самолет авиарейса ДР 570 в Санкт-Иетербург – в 06:54 вместо 05:40 8 июня.

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