Пермскую телебашню в ночь с 12 на 13 июня украсит праздничная подсветка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская телебашня в ночь с 12 на 13 июня включит архитектурно-художественную подсветку. Особая праздничная иллюминация ее украсит в честь Дня России и Дня города Перми с 23:00 до 03:00.

Пермь 12 июня отметит сразу два больших праздника. День России относительно новый – он появился в 1992 году. Через два года этот день получил официальный государственный статус.

Пермь ведет историю с мая 1723 года. Отправной точкой стало создание Егошихинского медеплавильного завода, вокруг которого возник будущий город.

В середине 1990-х годов власти Прикамья приняли решение объединить празднование Дня города Перми с Днем России, когда 12 июня установили официальный праздничный выходной день.

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