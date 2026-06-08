Нефтяники поддержат 147 социальных и культурных проектов в Прикамье, Удмуртии и Башкирии

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В Перми состоялась церемония награждения победителей юбилейного XXV Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. В этом году гранты получили 147 общественных инициатив. Всего на конкурс поступило более тысячи заявок.

В течение года конкурсанты воплотят в жизнь свои проекты в номинациях «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» и в специальной номинации «Энергия на благо человека», учрежденной в честь 35-летия Компании. Авторы 10 лучших проектов, реализованных в прошлом году, стали обладателями статуэток «Селенитовых медведей».

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Церемония награждения победителей прошла в Перми. Для участников Конкурса была запланирована обширная деловая и экскурсионная программа на разных площадках Перми – это Пермская государственная художественная галерея, Центр лабораторно-исследовательских работ ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», театр «Дом Актера», Органный зал.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Состоялись конференции по обмену практиками победителей Конкурса разных лет, ярмарка мастеров, мастер-классы от ремесленников и познавательные лекции от экспертов федерального уровня. Также состоялся дискуссионный клуб «Комплексное продюсирование «От идеи до реализации» с участием основателей Конкурса.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Справка

В 2002 году Пермский край стал «родоначальником» Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» среди территорий, где ведут свою деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ». В Прикамье за всю историю проведения конкурса реализовано почти 4 тысячи проектов. Благодаря конкурсу создано 6700 новых рабочих мест, «родились» и полюбились жителям 20 брендовых фестивалей региона. Среди них крупнейший фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», ежегодный фестиваль «Медовый спас» в с. Уинское, всероссийский фестиваль колокольного искусства «Звоны России» и другие.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

реклама, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ИНН 5902201970, erid: сайт 2W5zFJdG2Ch