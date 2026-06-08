В Перми снесли аварийный дом на улице Чкалова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловском районе Перми после проверки прокуратуры снесли частично обрушившийся аварийный дом, расположенный на улице Чкалова, 38. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Напомним, данный многоквартирный дом был построен в 1929 году и признан аварийным. В последнее время он находился в процессе расселения. Днем 1 апреля этого года в здании рухнула часть внешней стены в шестом подъезде. В результате происшествия никто не пострадал. После случившегося прокуратура провела проверку.

Установлено, что после частичного обрушения здания ответственные лица не предприняли меры для безопасности людей. В частности, не ограничили свободный доступ к опасному объекту и не провели работы по его демонтажу. По мнению прокуратуры, такое бездействие создавало угрозу жизни и здоровью жителей района. По выявленным нарушениям руководителю организации было внесено представление. После этого здание демонтировали.