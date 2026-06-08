Школьники и лесопромышленники собрали 5 тонн макулатуры в Прикамье

Фото предоставлено Свезой

Комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в поселке Уральский и местная школа подвели итоги ежегодной экологической акции по сбору вторсырья. В 2026 году к инициативе присоединились около 300 человек, которые собрали более 100 тыс. пластиковых крышек и около 5 тонн макулатуры.

Сбор вторсырья проходит седьмой год подряд и стал частью системной работы по экологическому просвещению детей и подростков. Помимо акции, «Свеза» и школа Уральского реализуют целый комплекс образовательных инициатив, направленных на формирование экологической культуры у подрастающего поколения.

Одним из ключевых проектов остается летний эколагерь, который ежегодно объединяет около 250 школьников. Во время смены ребята участвуют в уборке общественных территорий, изучают принципы раздельного накопления отходов, учатся находить применение вторсырью и разрабатывают собственные экологические проекты.

Еще одной площадкой для развития исследовательских навыков стала ежегодная экологическая конференция. На ней школьники из Уральского, Нытвы, Новоильинского и Шерьи представляют работы, посвященные сохранению водных ресурсов, энергосбережению, биоразнообразию и снижению воздействия на окружающую среду.

За семь лет участники экологических инициатив собрали более 30 тонн макулатуры и около 250 тыс. пластиковых крышек, которые были направлены на переработку специализированным организациям. За это время школьники подготовили свыше 120 исследовательских работ и провели более 200 мероприятий в рамках эколагеря. Всего в проектах приняли участие около 5 тыс. человек.

«Мой ребенок уже давно втянулся в эти экопроекты. В этом году мы всей семьей собирали пластиковые крышки — сын даже соревновался с друзьями, кто больше принесет. Удалось собрать 1,8 тыс. пластиковых крышек. Приятно, что «Свеза» создает целую систему: эколагерь, конференции, сбор вторсырья. Вижу, как у детей меняется отношение к природе — они уже сами напоминают нам, взрослым, сортировать мусор. Горда работать в компании, которая поддерживает такие инициативы», — прокомментировала Екатерина Кобелева, сотрудник комбината «Свеза» в Уральском.

Сейчас на базе школы проходит очередной сезон эколагеря. В течение трех недель участники будут заниматься благоустройством территорий, посещать тематические занятия и реализовывать проекты по повторному использованию материалов.

«Семь лет назад мы начинали с небольшого сбора макулатуры, а сегодня это целая экосистема просвещения и практики. Особенно радует, что дети становятся авторами идей: их проекты по переработке пластика и энергосбережению порой удивляют даже нас, взрослых. В этом году, например, ребята предложили решения по утилизации новогодних елей, представили результаты многолетних наблюдений за гнездованием грачей и поделились историей спасения дикого животного. Спасибо школе, родителям и, конечно, юным экоактивистам за неравнодушие. Вместе мы делаем посёлок чище и осознаннее», — поделилась Наталья Шистерова, эколог комбината «Свеза» в Уральском.