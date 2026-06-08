В Перми стартует новый этап гидравлических испытаний

Фото: tplusperm

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» приступает к плановым гидравлическим испытаниям тепломагистралей на нескольких участках города. Работы продлятся с 8 по 23 июня 2026 года и затронут микрорайоны Закамск, Крохалёва, Лёвшино, Островский и другие. На время проверок подача горячей воды будет приостановлена.

Гидравлические испытания – это проверка сетей на прочность и плотность под повышенным давлением. В местах скрытых дефектов выявляются разрывы труб. Скорость их устранения напрямую зависит от того, смогут ли ремонтные бригады беспрепятственно подъехать к месту повреждения и оперативно провести земляные работы.

«Любой гараж или киоск, установленный ближе 3 метров от трубы или теплового канала, автоматически превращается в препятствие для аварийной бригады. В результате энергетики тратят время на согласование сноса, объезды или разбор конструкций. В итоге без горячей воды дольше остаются целые кварталы. Мы настоятельно просим жителей не нарушать охранные зоны – это в ваших же интересах», – комментирует заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Что запрещено в охранных зонах теплосетей (3 метра от трубы или канала): возводить любые капитальные и временные строения (гаражи, киоски, заборы, хозблоки); складировать материалы и мусор; парковать личный автотранспорт — такие машины будут эвакуироваться на штрафстоянку при содействии ГАИ.

Если ремонтная техника не сможет проехать к месту дефекта из-за незаконной постройки, энергетики будут вынуждены направить предписание владельцу, передать информацию в Ростехнадзор и прокуратуру, обратиться в суд для принудительного демонтажа.

Энергетики напоминают: управляющие компании и ТСЖ обязаны проинформировать жителей о сроках отключения. Также график опубликован на сайте «Т Плюс» в разделе «Гидравлические испытания». Если по окончании испытаний вода не появилась – сообщите в свою УК или в Тепловую справочную службу: (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания 08.06.2026-12.06.2026

ул. Автозаводская, 5, 5а, 6, 11, 39, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55;

ул. Ардатовская, 36, 38, 40;

ул. Безымянная, 1;

Бетонный переулок, 2, 4, 5;

ул. Д. Гальперина, 1, 2, 3, 6, 7а, 8, 11, 12, 12а, 14а, 17а, 17б, 20;

ул. Магистральная, 1б, 4, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

ул. Маршала Рыбалко, 2а, 37, 39, 41, 41а, 41/1, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49;

ул. Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;

ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;

ул. Правобережная, 3, 12, 18;

ул. Причальная, 1а, 1д, 2, 5, 7, 7а, 9, 11;

ул. Сивашская, 6, 7, 14, 17;

ул. Торговая, 11, 20;

ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 27, 31, 31а;

ул. Чистопольская, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;

ул. Щигровская, 4, 4а, 10, 18а;

ул. Лужская, 9, 11, 14;

ул. Хвойная, 3, 12, 14;

ул. Яранская, 11;

ул. Уржумская, 2;

ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;

ул. И. Шишкина, 29, 11.

Гидравлические испытания 08.06.2026-22.06.2026

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Гидравлические испытания 09.06.2026-23.06.2026

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Гидравлические испытания 11.06.2026-21.06.2026

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