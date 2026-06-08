«Театральный поезд» объявил программу двухдневной остановки в Перми

Фото: Всероссийский проект «Театральный поезд» | фондкультурныхинициатив.рф

С востока России к Перми на всех парах приближается «Театральный поезд». На вокзал два дня ал «Пермь-2» он прибудет из Екатеринбурга 20 июня и продолжит свой дальнейший путь 21 июня. Пермякам насыщенную культурно-просветительскую программу представят театры Урала.

О предстоящей акции к 150-летию Союза театральных деятелей России рассказало краевое министерство культуры.

В первый день стоянки «Театрального поезда» 20 июня жителей Прикамья ждут два спектакля в 18:00: на сцене Дома актера – «Бибинур» (16+) в постановке Каменск-Уральского театра «Драма номер три», ДК им. Калинина – «Дом Бернарды Альбы» (18+) Челябинского государственного академического театра драмы им. Орлова.

Во второй день стоянки 21 июня пермских театралов приглашают: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии на сцену Дворца молодежи в 19:00 со спектаклем «Тетка Чарли» (12+); в 11:00 и 16:00 – Екатеринбургский театр кукол с постановой «Раз краска, два краска» (0+) в Пермском театре кукол, в 11:00 и в 13:30 – Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского с постановкой «Аистенок и пугало» (6+) в гимназию №11 им. Дягилева.

Билеты от 500 руб. уже доступны на платформе «Яндекс Афиша».

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