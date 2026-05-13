Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды13 мая 2026 2:02

«Театральный поезд» остановится в Перми на два дня

Первый из двух составов отправился в путь 12 мая
Павел ШАТРОВ
Фото: Всероссийский проект «Театральный поезд»

Фото: Всероссийский проект «Театральный поезд»

Из Владивостока 12 мая отравился в путь первый из двух составов проекта «Театральный поезд». В масштабном проекте Союза театральных деятелей России примут участие более 5 тыс. артистов из 115 театров страны. Они покажут 280 спектаклей.

На своем пути «Театральный поезд» объединит 43 города. В каждом из них пройдут театральные фестивали. Зрителям представят лучшие спектакли регионов. Программу сопроводят образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.

В Перми состав остановится на два дня – 20 и 21 июня. В составе творческой бригады на различных площадках города выступят: Каменск-Уральский театр драмы, Екатеринбургский театр кукол и Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии.

Пермь вошла в восточный маршрут «Театрального поезда». Южный пройдет из Севастополя с 27 мая. Оба состава встретятся в Москве 30 июня.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru