ВТБ и РЖД будут сотрудничать в социальной сфере

Фото: Александр Щербак/ВТБ

Российский банк и главный железнодорожный перевозчик страны договорились расширить социальную помощь для сотрудников. Речь идёт не просто о зарплатных картах, а о полноценной системе: от уроков финансовой грамотности до адресной поддержки семей.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Стороны намерены вместе развивать проекты по трем направлениям. Первое — помощь молодым специалистам и профориентация. Второе — обучение финансовой грамотности, чтобы сотрудники могли увереннее распоряжаться деньгами и не попадаться на уловки мошенников. Третье — персональные программы с дополнительными условиями и льготами как для самих железнодорожников, так и для членов их семей.

«Партнерство ВТБ и РЖД уже давно вышло за рамки классического банковского взаимодействия. Нас объединяет понимание масштаба России и особой ответственности перед сотрудниками – в какой бы точке страны они ни работали, мы стремимся создавать возможности для их профессионального развития и социальной поддержки. Продолжим совершенствовать совместные программы в интересах железнодорожников и их семей», — заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В свою очередь генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров подчеркнул, что развитие человеческого капитала для компании — это системная работа, а не разовая акция. По его словам, совместные инициативы с ВТБ помогут улучшить социальную среду, внедрить новые образовательные проекты и в конечном счёте повысить эффективность всей отрасли.

О конкретных суммах и точных сроках запуска новых программ стороны пока не сообщили, однако подтвердили, что механизмы будут прорабатываться в ближайшее время. Железнодорожники — одна из крупнейших профессиональных групп в стране, и такое соглашение затрагивает интересы сотен тысяч семей по всей России.