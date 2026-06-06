Благотворительность как привычка: опция «Вклад с отчислением на благотворительность» от Сбера позволяет помогать системно

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При открытии СберВклада клиенты могут поделиться частью дохода с теми, кому нужна помощь. Все операции прозрачны и безопасны, не требуют напоминаний и лишних действий — достаточно выбрать процент для ежемесячного отчисления и фонд, в который пойдут отчисления. Подключить услугу можно как в отделении банка, так и онлайн.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Общая сумма пожертвований превысила 50 миллионов рублей. Более 20 тысяч человек открыли вклады с данной опцией. Опция создаёт бесшовный клиентский путь, который позволяет закрыть сразу две потребности клиентов в одном решении: забота о собственном финансовом благополучии и помощь тем, кто в ней нуждается. После начисления процентов выбранная часть — от 3 до 50% капитализации — автоматически направляется в один из крупнейших благотворительных фондов России, которые работают по основным направлениям благотворительности в стране».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFHGpQGR