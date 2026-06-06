В Пермском крае следователи устанавливают причины падения ребенка из окна

. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Утром в субботу, 6 июня, в поселке Уральский Нытвенского округа, родители оставили 4-летнего мальчика без присмотра. Малыш добрался до открытого окна и выпал вниз с 4-го этажа.

Как ранее писала "Комсомолка", ребенок получил многочисленные травмы, но, к счастью, остался жив. Его срочно доставили в краевую больницу. его жизни и здоровью ничего не угрожает. И, как сообщил глава Нытвенсокго округа Александр Косовских, «прогноз врачей на данный момент позитивный».

Тем временем следователи Нытвенского МСО СУ СК России по Пермскому краю начали проверку по факту выпадения ребенка из окна квартиры.

- Проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.