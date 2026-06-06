В Прикамье ребенок выпал с четвертого этажа

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Открытые окна квартиры могут привести к трагедии – об этом не устают напоминать врачи и спасатели. Но каждое лето мы слышим о том, что маленькие дети выпадают из открытых в жару окон. И вот опять - несчастный случай произошел в поселке Уральский Нытвенского округа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

К счастью, малыш остался жив. Его срочно отправили в больницу.

- Сейчас медики оценивают его состояние и оказывают необходимую помощь, - рассказали в МЧС.

В ведомстве еще раз напомнили, что нельзя оставлять открытым окно и ставить к окнам диваны и стулья, по которым дети могут забраться на подоконник. А также то, что москитные сетки не способны уберечь детей от падения.