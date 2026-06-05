Андрей Костин посоветовал хранить деньги на депозитах и спрогнозировал скорое оживление экономики

Фото: Эрик Романенко/ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026 дал прогноз по инфляции и обозначил стратегию сбережений для россиян. Банкир напомнил, что банковская система проходила через куда более серьезные потрясения в 1998 и 2008 годах, и подчеркнул: несмотря на более 30 тысяч санкций, состояние экономики сегодня «совсем неплохое».

По мнению Костина, замедление роста — результат осознанных жестких мер ЦБ, которые уже привели к резкому снижению инфляции.

«Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики», — заявил он.

Что касается личных финансов, то на сегодняшний день глава ВТБ придерживается консервативной стратегии: «Лучше хранить деньги в банке. Но я имею в виду не консервную, а в банке». Этому способствуют высокие проценты по вкладам и укрепившийся рубль. В перспективе, при снижении ключевой ставки, он советует переходить к государственным облигациям или бумагам с фиксированным доходом — это позволит зафиксировать высокий купон и получить вложенные средства обратно вне зависимости от колебания рыночных цен.

При этом Андрей Костин предостерег новичков от вложений в акции и деривативы без должной подготовки. Он привел пример молодого человека, спрашивавшего о допуске к брокерским счетам с 14 лет, который признался, что уже торгует «со счета бабушки». Костин отметил, что рынок остается слишком волатильным и зависимым от геополитики, а большинству людей для спекуляций не хватает ни свободного времени, ни профессиональной экспертизы.