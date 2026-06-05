Сбер демонстрирует практическое применение технологии Physical AI в ретейле

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Центр робототехники Сбера представил новое воплощение технологии Physical AI на базе модели Green-VLA — робота Воркера. Разработка уже тестируется в торговом зале одного из супермаркетов-лаборатории торговой сети и демонстрирует, как единая универсальная модель может адаптироваться под различные робототехнические платформы и прикладные сценарии бизнеса в реальной среде. На Петербургском экономическом форуме Сбер и Х5 как лидеры своих индустрий договорились о партнёрстве для проведения первых пилотов.

Соглашение о намерениях подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.

Ключевое преимущество Воркера — способность работать в существующей инфраструктуре клиента. Бизнесу не нужно менять среду под робота: платформа адаптируется к условиям отрасли, конкретному пространству и прикладному сценарию.

Воркер состоит из мобильной платформы и двух манипуляторов, которые могут работать одновременно. Робот легко взаимодействует с предметами средних размеров. Он свободно перемещается по пространству, сам подъезжает к нужной зоне и автономно выполняет типовые операции — например, собирает товары или аккуратно обращается с хрупкими объектами.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.