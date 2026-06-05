Россияне оплатили QR-кодом за рубежом на 1,3 млрд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совокупный объём транзакций российских туристов-клиентов ВТБ с использованием QR-кода достиг 1,3 млрд рублей. Спрос на сервис за год вырос в десятки раз и уже стал для путешественников полноценной альтернативой оплате наличными.

«С начала года было совершено свыше 400 тысяч оплат по QR коду за границей — это многократно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, отметили в банке. Чаще всего таким способом оплачивают продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний размер одной операции превышает 3 000 рублей», - уточнили в ВТБ.

Андрей Костин рассказал в кулуарах ПМЭФ-2026, что сам опробовал оплату по QR-коду, которую ВТБ запустил в Китае. "В Китае я пробовал, купил апельсин, 12 юаней списали", - сказал он журналистам.

Географию сервиса планируется расширять: в текущем году он станет доступен в 10 странах, включая государства Латинской Америки. Лимиты на операции различаются в зависимости от направления. В Египте максимальная сумма одной покупки составляет 25 000 рублей, а в Китае — 150 000 рублей. В остальных странах действуют единые ограничения: 350 000 рублей на одну операцию, 350 000 рублей в день и 500 000 рублей в месяц. Операции доступны также клиентам Почта банка, недавно перешедшим в ВТБ.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2026 году за границу выехали около 7,8 млн россиян — это на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,4 млн человек). Наиболее популярные направления у российских туристов в 2026 году — Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Китай и страны Латинской Америки, в том числе Мексика и Бразилия. На два последних направления спрос вырос на 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

По данным платёжных систем и банков, россияне за границей чаще всего расплачиваются банковскими картами, в том числе картами «Мир» в странах их приёма, наличными деньгами, QR кодом, а также с помощью электронных кошельков и криптовалюты. Эксперты отмечают, что рост популярности QR оплаты продолжится, это связано с удобством, безопасностью и отсутствием комиссий.