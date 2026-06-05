В Прикамье выпускникам рассказали о датах получения итогов ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России 1 июня стартовал период основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Первые результаты ЕГЭ в Прикамье станут известны на портале «Госуслуги» до 15 июня.

Результаты ЕГЭ появятся в личном кабинете на следующий день сразу после проверки: история, литература, химия – не позднее 14 июня; русский язык – 19 июня; базовая и профильная математика – 21 июня; обществознание, физика – 24 июня; биология, география – 28 июня; информатика – 29 июня; иностранные языки – 1 июля.

В краевом Минцифры рассказали, как посмотреть результаты ЕГЭ. Для этого надо войти в раздел «Документы» – «Образование» личного кабинета «Госуслуг». Если выпускник не согласен с результатами экзаменов, можно узнать сроки подачи и порядок рассмотрения апелляций.

В Пермском крае во всех школах последние звонки прозвенели 26 мая. Образовательные учреждения региона покинули 9,5 тыс. одиннадцатиклассников.

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