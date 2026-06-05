Россияне в пять раз чаще стали переводить за рубеж

Фото: Рюмин Александр/ВТБ

По итогам первого квартала 2026 года число переводов частных лиц за границу выросло в пять раз выросло по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщили в ВТБ в рамках ПМЭФ-2026. Большую часть переводов частные лица осуществляют по номеру телефона. Общий объем таких операций вырос в два раза и превысил 140 млрд рублей.

Международные переводы - высоко востребованная операция. Ежедневно в России проводятся тысячи таких транзакций. При этом порядка 90% платежей происходят по номеру телефона. Наибольший объём денежных потоков от клиентов ВТБ и Почта банка направлен в Узбекистан, Таджикистан, Китай и Кыргызстан, а также в другие государства ближнего зарубежья. Совокупно эти направления аккумулируют свыше 90% всего спроса на международные переводы.

Чаще всего клиенты переводят деньги родным, а также для пополнения банковских счетов и карт перед предстоящими поездками в другую страну. Кроме того, средства используются для покупок, оплаты услуг и различных сервисов. Статистика показывает, что пользователь сервиса переводов по номеру телефона в среднем выполняет 3–4 транзакции ежемесячно.

География отправки средств за рубеж охватывает более 150 стран мира.