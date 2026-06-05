За год число компаний, использующих валютное хеджирование в Сбере, выросло на 92%

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Российские компании стали активнее использовать инструменты управления валютными рисками. За год, с июня 2025 года по июнь 2026 года, количество клиентов Сбера, заключавших сделки хеджирования валютного риска, увеличилось на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объём сумм по сделкам валютного хеджирования в рублевом эквиваленте за период с июня 2025 года по июнь 2026 года превысил 380 млрд рублей. Об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Наиболее востребованной валютой стал юань — на операции с ним пришлось более половины общего объёма хеджирования. Это напрямую отражает структурную перестройку внешнеторговых потоков России в сторону Азии.

Особенно заметен интерес к управлению валютным риском со стороны малого и среднего бизнеса, прежде всего из за потребности в удобном, доступном онлайн инструменте фиксации курса. Для этого сегмента в 2025 году Сбер запустил на платформе СберБизнес продукт «Бронирование валютного курса». С его помощью можно либо конвертировать валюту по забронированному курсу — например, для расчётов с поставщиком, либо получить курсовую разницу в рублях. Это может быть удобно, если расчёты проводятся в рублях с привязкой к курсу иностранной валюты, при этом оплата может проходить через другой банк.

За первый год работы продукта «Бронирование валютного курса» в СберБизнес инструментом уже воспользовались около 900 компаний, номинальная сумма одной сделки в среднем составила 8,2 млн рублей, наиболее типичный срок бронирования — около 30 дней. В периоды повышенной рыночной волатильности спрос на продукт значительно возрастал.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Переход на расчёты в национальных валютах стал одним из ключевых трендов внешней торговли России. По итогам 2025 года совокупная доля рубля и валют дружественных стран в экспортно-импортных платежах превысила 85%, доля Азии в товарообороте — свыше 70%. В новой архитектуре финансовых рынков больше преимуществ у того, кто способен управлять сразу несколькими контурами ликвидности и риска. В этих условиях спрос на инструменты управления валютным риском растёт и со стороны крупных корпораций, и со стороны малого бизнеса. Опыт наших клиентов показывает, что такие решения помогают компаниям нивелировать влияние валютных колебаний, фиксировать маржинальность контрактов и стабилизировать денежные потоки».

Сбер предлагает бизнесу широкий спектр инструментов управления валютным риском — валютные форварды, опционы, форварды с предоплатой и открытой датой. Решение «Бронирование валютного курса» в интернет-банке СберБизнес позволяет фиксировать курс будущих операций по покупке или продаже валюты и подходит импортёрам, экспортёрам и компаниям, которые косвенно зависят от валютных курсов, например, в цепочках поставок.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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