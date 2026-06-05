Лесопромышленники выбрали пять лучших наставников комбината в Прикамье

Фот предоставлено "Свезой"

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в поселке Уральский определил пять лучших наставников предприятия по итогам профессионального конкурса. Победителями стали сотрудники, чьи практические разработки помогут повысить безопасность, качество продукции и эффективность производственных процессов.

В конкурсе приняли участие 31 сотрудник из разных подразделений комбината. На первом этапе они прошли тестирование из 40 вопросов, посвященных стандартам обучения, требованиям безопасности и навыкам передачи опыта. После чего наставники приступили к выполнению задания второго этапа — разработке практической инструкции по выполнению производственных операций в своих профессиональных направлениях.

При подготовке работ особое внимание уделялось удобству использования материалов в ежедневной работе. Жюри в свою очередь оценивало идеи конкурсантов по их практической ценности и качеству исполнения. Также учитывались понятность, логика, полнота и соответствие производственным требованиям.

Фот предоставлено "Свезой"

По итогам отбора были определены пять победителей, чьи решения признали наиболее эффективными и применимыми в работе комбината. Один из победителей конкурса, наставник Юлия Романова — представитель трудовой династии, история которой связана с комбинатом с конца 1950-х годов. За время работы она освоила несколько производственных профессий, включая контролера, клеевого, сушильщика и оператора, а также подготовила не менее 10 новых сотрудников.

«Наставничество для меня — это прежде всего ответственность за человека, который приходит на производство. Важно не только объяснить операцию, но и помочь быстрее освоиться в коллективе, понять требования безопасности и почувствовать уверенность в работе. Конкурс помогает систематизировать накопленный опыт и сделать его полезным для коллег и новых сотрудников», — поделилась Юлия.

Лучшие конкурсные разработки планируется внедрить в работу подразделений фанерного комбината.