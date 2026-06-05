В Пермском крае купальный сезон откроют 18 официальных пляжей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Краевое ГУ МЧС России сообщило о предстоящем начале купального сезона. В этом году прошли официальную проверку на соответствие безопасности 18 пляжей региона. Пермь в их число не попала.

Первым принял отдыхающих пляж на территории Пермского муниципального округа в деревне Мостовая на реке Сылва (база «Спорт»). Вместе с ним задекларированы еще три пляжа – в селе Усть Качка на реке Каме и еще два в деревне Мостовой на реке Сылве.

В Чайковском округе купальщиков готовы принять пляжи – акватория Сайгатского залива в Чайковском, база отдыха «Русь»; в Кунгурском округе – пруд села Калинино; в Октябрьском округе – пруд «Верхний» в поселке Октябрьский; в Добрянском округе – санаторий «Демидково» на реке Каме (2 пляжа), камский берег в Добрянке на ул. Энергетиков, в Добрянке на ул. Береговой, поселок Полазна на ул. Набережной; в Кишертском округе – берег Сылва в селе Усть Кишерть; в Березовском округе – пруд село Березовка; в Осинском округе – берег река Камы в Осе; в Бардымском округе – пруд села Барда; в Еловском округе – река Кама в селе Елово.

В Прикамье также организовали 48 мест отдыха у воды в 24 муниципальных образованиях края. Их обеспечат спасательными постами и организуют дежурство спасателей: Пермь – 8; Березники – 6; Соликамский округ – 4; по два – Кудымкарский, Юсьвинский, Губахинский и Пермский округа; по одному – ЗАТО Звездный, Горнозаводский, Оханский, Верещагинский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Красновишерский, Кунгурский, Нытвенский, Ординский, Очерский, Суксунский, Уинский, Частинский, Чердынский, Чернушинский, Куединский, Карагайский и Гайнский округа.

В Перми городская служба спасения сообщила о начале ежедневного дежурства матросов-спасателей с 1 июня в местах массового отдыха горожан у воды.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru