На пляжах Перми приступили к дежурству матросы-спасатели

В Пермь пришло долгожданное лето! Городская служба спасения сообщила о начале ежедневного дежурства матросов-спасателей с 1 июня на пляжах и в местах массового отдыха горожан у воды.
Спасатели обеспечат безопасность: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе железнодорожной станции «КамГЭС», на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Спасательные посты также начали работу: в Дзержинском районе на реке Мулянке, в микрорайоне Верхняя Курья, на Закамской набережной.
Для оперативного реагирования на воде и патрулирования применят спасательный катер «Русбот».
В Пермской городской службе спасения сообщили, спасатели внепланово дежурили уже 23 и 24 мая из-за большого наплыва горожан в местах массового отдыха у воды. Они три раза оказали первую помощь пострадавшим при общем количестве отдыхающих более 6 тыс. человек.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru