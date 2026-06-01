На пляжах Перми приступили к дежурству матросы-спасатели

Фото: МКУ «Пермская городская служба спасения»

В Пермь пришло долгожданное лето! Городская служба спасения сообщила о начале ежедневного дежурства матросов-спасателей с 1 июня на пляжах и в местах массового отдыха горожан у воды.

Спасатели обеспечат безопасность: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе железнодорожной станции «КамГЭС», на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Спасательные посты также начали работу: в Дзержинском районе на реке Мулянке, в микрорайоне Верхняя Курья, на Закамской набережной.

Для оперативного реагирования на воде и патрулирования применят спасательный катер «Русбот».

В Пермской городской службе спасения сообщили, спасатели внепланово дежурили уже 23 и 24 мая из-за большого наплыва горожан в местах массового отдыха у воды. Они три раза оказали первую помощь пострадавшим при общем количестве отдыхающих более 6 тыс. человек.

