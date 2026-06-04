Пушкин и Гоголь в очках: необычный арт-объект представили на ПМЭФ-2026

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гигантские головы русских классиков в солнцезащитных очках стали одной из заметных инсталляций Петербургского международного экономического форума. Необычный арт-объект представлен на стенде ВТБ и посвящен русской литературе.

Центральное место в экспозиции занимают фигуры Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. По информации банка, общая высота композиции превышает восемь метров. Для создания инсталляции использовали более пяти тонн композитного материала, а вес каждой скульптуры составляет более 500 килограммов.

Авторы проекта уделили внимание деталям. Так, нос Гоголя по высоте оказался больше человеческого роста, а для каждой фигуры изготовили индивидуальные солнцезащитные очки со стеклами диаметром до полутора метров. По замыслу создателей, этот элемент отсылает к большому количеству фото- и видеосъемок, которые традиционно сопровождают форум.

Пространство стенда оформлено в фирменном синем цвете и дополнено цитатами из произведений русских писателей. Всего в оформление интегрированы пять литературных высказываний, размещенных на стенах экспозиции.

ВТБ представил инсталляцию в рамках имиджевой кампании «Классика вдохновляет», стартовавшей в этом году. В банке пояснили, что выбор Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого связан с их влиянием на русскую культуру и общественную мысль. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. На площадке традиционно обсуждаются вопросы экономики, инвестиций, технологий и развития регионов. Свои проекты и разработки здесь представляют крупнейшие российские компании и организации.