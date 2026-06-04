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НовостиОбщество4 июня 2026 14:13

На ПМЭФ представили первый в России универсальный оптический вычислитель для задач ИИ

Оптические вычисления — направление, способное изменить экономику искусственного интеллекта в мировом масштабе
Источник:kp.ru
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Сбер представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач искусственного интеллекта. О работе и устройстве используемого чипа рассказали на стенде Сбера в рамках ПМЭФ. В основе вычислителя — фотонная интегральная схема, архитектуру которой полностью разработали исследователи компании.

Оптические вычисления — направление, способное изменить экономику искусственного интеллекта в мировом масштабе. Сегодня в мире существуют лишь первые прототипы подобных устройств.