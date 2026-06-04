ИИ назвали новым фактором роста капитализации компаний

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Российский фондовый рынок остаётся одним из наиболее недооценённых среди крупнейших мировых рынков, при этом потенциал компаний, активно инвестирующих в технологии и искусственный интеллект, пока не в полной мере отражён в рыночных котировках. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Российский рынок остаётся одним из самых недооценённых среди мировых фондовых рынков. При этом сегодня инвесторы всё чаще оценивают не только текущие финансовые результаты компаний, но и их способность обеспечить опережающий рост в будущем. Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект. Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества как с точки зрения эффективности, так и инвестиционной привлекательности», - заявил Тарас Скворцов.