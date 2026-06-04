«СВОй бизнес»: как участникам СВО и их семьям открыть своё дело

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В 2025 году программа по предпринимательству «СВОй бизнес» охватила 35 регионов России. В 2026 году она будет расширена и заработает в большинстве субъектов РФ. Соглашение о партнёрстве на ПМЭФ–2026 5 июня подпишут первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Альфия Когогина и член Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель общественного совета партии проекта «Предпринимательство», президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Программа по предпринимательству «СВОй бизнес» стартовала в марте 2025 года. Её организатором стала партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» и Корпорацией МСП. За время работы программы обучение прошли более тысячи (1133) ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей из 48 регионов России.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«За время работы программы "СВОй бизнес" мы увидели, что она пользуется большой популярностью. Многие участники СВО и члены их семей уже прошли обучение и запустили свой бизнес, а многие совсем скоро это сделают. Проект очень полезный, поэтому его география расширяется. Благодаря программе ветеран или члены его семьи при желании смогут открыть своё дело — будь то торговля, производство или сфера услуг. Эксперты Сбера дадут знания, менторскую поддержку и помогут быстрее выйти на рынок, наладить спрос. Для каждого у нас есть персональный подход и специальные предложения. Важно создать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие экономики России».

Альфия Когогина, координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству:

«Наша общая задача — помочь ветеранам СВО вернуть состояние социального комфорта и интерес к жизни. Важно протянуть руку помощи нашим героям и тем, кто идет с ними по жизни, во всех направлениях, в том числе при реализации предпринимательской мечты. При разработке программы "СВОй бизнес" главной целью мы видели создание максимально понятных и легко применимых в жизни обучающих модулей с практическими занятиями и последующим наставничеством в течение года. От стартового подбора инструментов для запуска бизнеса и до постоянной поддержки со стороны профильных специалистов и наставников во время реализации проектов».

Александр Калинин, член Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель общественного совета партии проекта «Предпринимательство», президент «ОПОРЫ РОССИИ»:

«Менторская поддержка со стороны такого крупного банка и финтех-экосистемы — серьезное усиление практического блока программы. Ветераны СВО и члены их семей в синергии с наставниками «ОПОРЫ РОССИИ», экспертами Корпорации МСП, банка помогут участникам глубже проработать свои бизнес-идеи, оценить финансовую модель, подобрать цифровые инструменты и увереннее перейти от замысла к запуску собственного дела. Мы видим, что спрос на проект «СВОй бизнес» растет от региона к региону, поэтому важно объединять ресурсы партнеров — «Единой России», «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации МСП, Сбера и региональных команд, чтобы программа давала участникам комплексную поддержку на старте».