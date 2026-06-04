Предприниматели увеличили спрос на беззалоговые кредиты

Фото: Эрик Романенко/ВТБ

В первом квартале 2026 года бизнес стал чаще использовать инструмент зонтичных поручительств Корпорации МСП для доступа к кредитным средствам. Как сообщил на ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Руслан Еременко, банк выдал 30% от всех займов в рамках программы.

Рынок демонстрирует устойчивый сдвиг в сторону более массового беззалогового кредитования под зонтичные поручительства Корпорации МСП: при росте общего объема кредитования снижается средний размер сделки, что указывает на расширение круга компаний, получающих доступ к финансированию. Одновременно усиливается региональный спрос — наиболее высокую динамику показывают промышленные и логистические регионы Поволжья, Сибири и Урала, где бизнес активно использует кредитные ресурсы для развития и масштабирования.

«В первом квартале 2026 года ВТБ заключил 310 сделок, что на 148% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитов вырос на 127%, а объем поручительств на 107%. Такой динамичный рост показывает, что зонтичные поручительства укрепляются как значимый рыночный механизм: через него последовательно расширяется доступ среднего и малого бизнеса к кредитованию, при положительной динамике спроса. Для банка это эффективный инструмент масштабирования кредитования, а для предпринимателей — возможность привлекать финансирование даже при ограниченном залоговом обеспечении, что особенно важно для региональных и быстрорастущих компаний», — отметил Руслан Еременко.

Наиболее активно предприниматели привлекали средства при помощи механизма зонтичных поручительств в таких сферах, как производство, туризм, инфраструктурные проекты, научно-техническая деятельность, информация и связь. В совокупности на эти отрасли приходится значимая доля сделок в банке, что говорит о высоком спросе на быстрые и гибкие финансовые решения со стороны бизнеса, ориентированного на рост и масштабирование.