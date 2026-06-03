По оценкам Сбера, использование уже существующих ИИ-технологий способно повысить производительность труда на 11–22%

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Одна из ключевых структурных проблем российской экономики сегодня — дефицит труда. По прогнозам экспертов, порядка 12 миллионов человек, включая замещающую потребность, необходимо будет вовлечь в экономику до 2032 года. Ключевым направлением борьбы с дефицитом кадров является повышение производительности труда, прежде всего — за счёт технологий искусственного интеллекта.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Использование уже существующих ИИ-технологий способно повысить производительность труда на 11–22% в зависимости от темпов и масштабов внедрения. Такой эффект возможен благодаря широкому потенциалу применения ИИ: около 48% экономики России подвержено его влиянию. В ответ на растущую потребность в мониторинге рынка труда мы создали первую в России базу данных трудовых задач и навыков, которая дополняет существующий Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). Эмпирической основой послужил массив из 22 миллионов реальных вакансий ведущих рекрутинговых платформ за период с 2022 по 2026 год».

База позволяет перейти от анализа профессий как фиксированных категорий к анализу набора задач и навыков и формировать динамический профиль профессии. Это особенно важно для оценки влияния ИИ, поскольку современные технологии меняют не профессии, а именно отдельные трудовые функции внутри них. Итоги проведённого анализа говорят о том, что 62% навыков российского рынка труда могут быть дополнены или замещены ИИ.

В разработке у банка модель, позволяющая выявлять зарождающиеся тренды изменения влияния ИИ на навыки и формировать персональные планы развития и переподготовки сотрудников для повышения их конкурентоспособности в условиях цифровой экономики.

Все представленные продукты являются частью единой стратегии банка, направленной на создание устойчивой и динамичной экономической модели.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.