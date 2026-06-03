Количество стран и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, растёт

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ПМЭФ-2025 наглядно подтвердил растущий к России интерес: количество подписанных соглашений выросло на 46% — до 1084 по сравнению с 2019 годом, число участников увеличилось с 19 тыс. до 24,4 тыс., а количество представленных стран вернулось на доковидный уровень. Всё больше решений сегодня принимается исходя из долгосрочных экономических интересов и устойчивости партнёрств. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в первый день XXIX Петербургского международного экономического форума.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Непростой внешний фон сохраняется. Неопределённость мировой экономики по-прежнему высока, ограничения существенные. В таких условиях важно сохранять реалистичный взгляд на ситуацию и понимать масштаб вызовов. Поэтому ПМЭФ-2026 особенно важен: такие площадки помогают находить практические решения, которые формируют основу для сотрудничества и развития».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.