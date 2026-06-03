ГигаЧат от Сбера станет ИИ-помощником участников мероприятий Фонда Росконгресс

Фото: Сбер

Уже на ПМЭФ-2026 участники смогут оценить возможности генеративного искусственного интеллекта. Для удобства гостей в официальном боте Фонда Росконгресс появится умное мини-приложение на базе нейросети ГигаЧат. Разработчики интегрируют ИИ в существующий сервис, существенно расширив его функционал.

Новый ИИ-помощник сможет отвечать на вопросы о форуме, помогать с навигацией по деловой и культурной программам, а также по территории проведения мероприятия. Пользователю будет достаточно сформулировать запрос в свободной форме — ГигаЧат распознает его смысл, составит персональное расписание, проложит маршрут или поможет найти итоги интересующей сессии.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Вместе с Фондом Росконгресс мы укрепляем наше сотрудничество и ставим современные технологии на службу нетворкингу и живому человеческому общению. Наша задача — свести к минимуму рутину и монотонную работу. Участникам не придётся отвлекаться на технические детали — освободившееся время они смогут посвятить встречам и решениям, которые формируют будущее уже сегодня.

ПМЭФ важен для всей страны: форум ежегодно генерирует тысячи новостей и экспертных мнений, в которых порой непросто ориентироваться даже профессионалам. Мы хотим, чтобы каждый человек мог быстро понять, какие события и решения имеют значение именно для него. ГигаЧат поможет сделать эту информацию более доступной и понятной».

Параллельно с запуском сервиса для участников форума возможности ГигаЧата станут доступны и широкой аудитории. На время проведения ПМЭФ в ГигаЧате появится специальный раздел «Актуальное», который поможет ориентироваться в информационной повестке форума и станет персональным гидом по его ключевым событиям.

На основе выступлений и материалов с площадок форума ГигаЧат сможет отвечать на вопросы пользователей по самым разным темам: от перспектив развития отдельных отраслей до влияния обсуждаемых решений на экономику и повседневную жизнь. В разделе будут автоматически формироваться актуальные темы на основе наиболее обсуждаемых событий и новостей форума.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.