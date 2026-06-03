Сбер анонсировал на ПМЭФ ИИ-помощника для бизнеса

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Сбер на XXIX Петербургском международном экономическом форуме анонсировал инновационное решение для предпринимателей — интернет-банкинг на основе ИИ-технологий. Ключевая информация, показатели компании, выполнение нужных операций — в ответах Бизнес-помощника на основе ГигаЧата.

Режим «Бизнес-помощник» появится в мобильном приложении СберБизнес уже осенью 2026 года. С его помощью клиенты смогут в формате чата выполнить операцию, найти данные, провести анализ, получить справку, подключить сервисы и услуги, подготовить документы — всё это будет работать быстро и с минимумом действий на стороне пользователя.

Бизнес-помощник будет работать бесплатно и по умолчанию станет доступен начинающим предпринимателям и новым корпоративным клиентам Сбера. Остальные пользователи смогут активировать его, включив режим «Бизнес-помощник» в настройках профиля.

Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Согласно исследованию Сбер2В Аналитики, которое мы анонсировали на ПМЭФ, 46% работодателей в стране уже внедрили ИИ в производственные процессы. При этом среди крупных компаний с численностью свыше 250 человек этот показатель превышает 50%, а в малом бизнесе — 35%. И именно для того, чтобы сделать ИИ ещё более доступным и полезным для бизнеса любого размера, этой осенью в мобильном приложении СберБизнес появляется Бизнес-помощник — новая версия ассистента на основе нейросетевой модели ГигаЧат. Его отличительными свойствами станут умение совершать операции, долговременная память, хранение контекста действий и запросов, а также экспертиза в основных сферах предпринимательской деятельности. Бизнес-помощник упростит операционные процессы, снизит порог входа в предпринимательство и сделает пользовательские сценарии понятными даже для тех, кто никогда не работал с корпоративным интернет-банком. Уже сейчас нейроассистентом в СберБизнес ежемесячно пользуются более 400 тыс. клиентов, и эта цифра только растёт».

Для начинающих предпринимателей Бизнес-помощник станет проводником в мир бизнеса. Он подскажет, с чего начать, поделится советами опытных предпринимателей и экспертов в формате коротких вертикальных видео, не даст упустить важные нюансы. Например, объяснит, как и когда оплачивать налоги, что важно знать при расчёте зарплаты, как проверять контрагентов, зачем отправлять чеки и другие полезные вещи. Опытным предпринимателям Бизнес-помощник тоже пригодится. Он вовремя напомнит о сдаче отчётности, подскажет статус платежа, расскажет о положении дел в отрасли и поможет выработать план развития компании. В составе Бизнес-помощника — более 160 ИИ-агентов, каждый из них владеет экспертизой по банковским и небанковским услугам для предпринимателей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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