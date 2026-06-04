МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией пермского транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МТС и ООО «Сервисный центр Транстелематика» договорились о стратегическом партнёрстве в области цифровизации городского транспорта и грузоперевозок. Компании займутся проработкой создания и внедрения совместных решений в таких направлениях, как видеонаблюдение, кибербезопасность и логистика. Соответствующее соглашение было подписано в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

МТС и «Транстелематика» проработают вопросы обеспечения городского транспорта WI-FI-сетями и мультимедийными сервисами совместной разработки. Также стороны рассмотрят применение SIM-решений для передачи телематических данных (координатов, технического состояния), видеопотоков и оплаты проездов. Реализация этих планов позволит ускорить процесс транзакций для пассажиров и повысить уровень безопасности дорожного движения.

«Цифровизация транспорта – это создание умной экосистемы, где инновации обеспечивают комфорт и безопасность перевозок. Технологии, такие как спутниковый мониторинг, контроль расхода топлива и спецтехники позволяют повысить эффективность перевозок. Взаимодействие с «Транстелематикой» призвано ускорить цифровизацию городского транспорта и послужить мощным драйвером для его дальнейшего развития», – отмечает вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.