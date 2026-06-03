Водоканалы Прикамья нарушили закон о водных биологических ресурсах

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства о водных биологических ресурсах. Их допустили муниципальные предприятия Нытвенского и Чернушинского округов, снабжающих водой население.

Предприятия проводили забор воды и эксплуатацию водозаборных сооружений без оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Свою работу они не согласовывали с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Руководителям ресурсоснабжающих предприятий внесены представления. Они не приняли меры к устранению нарушений. После этого прокуратура обратилась в суд.

Решениями Нытвенского и Чернушинского районных судов на муниципальные предприятия возложили обязанность устранить нарушения законодательства. По информации Прокуратуры Пермского края, исполнение судебных актов находится на контроле природоохранного прокурора.

Ранее Роспотребнадзор выявил нестандартные пробы питьевой воды по бактериологическим показателям в четырех округах Прикамья. Об их обнаружении поставили в известность хозяйствующие субъекты.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru