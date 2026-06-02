В четырех округах Прикамья нашли нестандартные пробы питьевой воды

Краевое управление Роспотребнадзора подвело итоги мониторинга качества водоснабжения и уровня излучения на территории региона. Исследования охватили первый квартал этого года.

Надзорный орган проверил качество воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 140 контрольных точках 42 административных территорий. Под контроль попали 493 пробы показателей биологической безопасности – общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, колифаги, E. Сoli.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение удельного веса нестандартных проб воды с 2,7% до 1,4%», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Нестандартные пробы питьевой воды по бактериологическим показателям обнаружили Кишертском, Кунгурском и Октябрьском муниципальных округах – 10-11% проб, Очерском – 33,3%. Об обнаружении нестандартных проб проинформировали хозяйствующие субъекты. Ведомство организует повторные отборы проб.

Также на территории Прикамья с января по март выполнили 77 измерений мощности дозы гамма-излучения на открытой местности семи наиболее густонаселенных и промышленно-развитых административных территориях, включая Пермь и Березники, Соликамский, Чусовской, Губахинский, Чернушинский и Кудымкарский округа. Максимальное значение отмечено на уровне 0,16 мкГр/ч в Чусовском округе.

Радиационный фон в регионе оценивается как благополучный и соответствующий среднемноголетнему уровню. Он не превышает 0,300 мкГр/ч для гигиенических нормативов территорий жилого и общественного назначения.

