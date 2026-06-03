Как технологии и любимые герои объединили семьи на фестивале в Перми

Фото: Международный Кинофестиваль Медвежонок

На Международном фестивале детского, семейного кино и анимации гости стенда Сбера создавали мультфильмы с помощью ИИ-помощника, участвовали в квизе от Okko и смотрели анимацию от «Союзмультфильма»

В рамках Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок - 4» в Перми Сбер представил масштабную интерактивную площадку, которая стала одним из главных центров притяжения для гостей. За три дня работы стенд банка посетило почти 50 тысяч человек, для которых была подготовлена насыщенная программа, объединяющая технологии, развлечения и любимых героев.

Центральным элементом пространства стала демонстрация возможностей ИИ-помощника ГигаЧат. Посетители увидели, как искусственный интеллект прямо на глазах анимирует их рисунки. Этот опыт позволил детям и родителям не только прикоснуться к современным технологиям, но и почувствовать себя настоящими мультипликаторами.

Атмосферу праздника поддерживали и другие активности. Гости могли сыграть в знаменитую игру «Твистер» испытать удачу в аттракционе «Плинко» с возможностью выиграть призы после оформления детской и молодежной СберКарты, а также сделать памятные моментальные фото со СберКотом.

Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Кинофестиваль „Медвежонок“ — это событие, которое объединяет семьи и дарит яркие эмоции. Для нас было важно создать на стенде пространство, где интересно и детям, и взрослым. Мы рады, что наши технологические решения, такие как ИИ-помощник ГигаЧат, позволили гостям почувствовать себя творцами, а совместные активности с партнёрами подарили всем участникам незабываемые впечатления».

Программу площадки дополнили активности от партнёров: при поддержке Okko на главной сцене фестивального городка прошёл большой анимационный квиз для зрителей. В год 90-летия «Союзмультфильма» киностудия представила специальную программу. Для гостей были организованы показы классических и современных анимационных лент, тематическая фотозона и конкурсы с подарками.