Ипотека переходит на ИЖС

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Банки стали снижать ставки по рыночным ипотечным программам на индивидуальное жилье. Наиболее активное движение началось с 1 июня, в самый пик строительного сезона. На минимальную ставку, как и ранее, влияет несколько параметров: от суммы первоначального взноса до того, является ли заемщик зарплатным клиентом банка.

Аналитики повысили годовой прогноз выдач ипотеки на ИЖС в России до 580–650 млрд рублей, что на 30–40% выше показателей 2025 года. В преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин прокомментировал ситуацию:

«Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что люди больше не ждут идеального момента. В мае мы отметили рост заявок на ИЖС по рыночным условиям более чем на 20% по сравнению с апрелем».

Слова топ-менеджера ВТБ подтверждаются данными других ключевых игроков. Эксперты констатируют, что экономика стройки складывается в пользу дома: квадратный метр в пригороде обходится на 25–35% дешевле, чем в квартире, купленной в крупном городе.

Ипотеку на ИЖС сегодня выдают как для покупки участка и строительства с нулевого уровня, так и на возведение дома на уже оформленной в собственность земле. Для прозрачности сделок используют счета эскроу: банк перечисляет деньги подрядчику только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.