Банк с начала года помог россиянам уберечь от мошенников 120 млрд рублей

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С начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, но благодаря системе противодействия мошенничеству (антифрод-системе), удалось предотвратить хищения.

Таким образом, банк с начала года фиксирует снижение активности мошенников, объем средств, которые пытались похитить преступники у клиентов банка сократился на 30% в годовом выражении.

При этом эффективность антифрод-процессов банка является одной из самых высоких в мире. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«По классическому телефонному мошенничеству — речь, прежде всего, о массовых обзвонах злоумышленников якобы от имени известных компаний, правоохранительных органов или госструктур, подмене номеров — мы действительно видим важный сдвиг.В Сбере мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — около 170 млрд», — рассказал Кузнецов.

Как отметил зампред правления банка в интервью, по данным операторов связи, количество мошеннических звонков также снизилось на 20-75%, а количество случаев дистанционного мошенничества по данным МВД по итогам первого квартала текущего года снизилось на 22,7%.