Водителю, из-за которого погибла семья пермского психолога, грозит 7 лет колонии

Фото: Поисково - спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Водителю грузового автомобиля МАН предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли четыре человека. Напомним, 31 мая под Суксуном 49-летний водитель фуры не справился с управлением, его полуприцеп вынесло на полосу встречного движения, где на автомобиле «Лада Ларгус» ехала 43-летняя женщина с четырьмя детьми.

В результате столкновения легковушку буквально раслющило. Погибла и сама женщина, и трое ее детей - 10, 12 и 16 лет. Выжить удалось только 6-летней малышке. За ее жизнь сейчас борются врачи. Погибшей многодетной матерью оказалась пермская психолог, автор и ведущая тренингов личностного развития.

Как сообщили в региональном управлении СК России 48-летний водитель МАНа задержан. Он находится под домашним арестом. Согласно части 5 статьи 264 УК РФ ему грозит срок до семи лет лишения свободы.

Следователи допрашивают свидетелей и изучают данные тахографа и записи с видеорегистратора. Проводятся судебные экспертизы.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в управлении СК России по Пермскому краю