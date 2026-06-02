Единственной выжившей в смертельном ДТП под Суксуном девочке стало лучше

Состояние 6-летней девочки, пострадавшей в аварии с грузовиком, улучшилось. Как рассказали "КП-Пермь в пресс-службе краевого Минздрава, малышка находится в состоянии средней степени тяжести.

Ужасная авария, напомним, произошла вечером 31 мая под Суксуном. Водитель грузовика потерял управление и его прицеп развернуло на встречную полосу, по которой в "Ладе Ларгус" ехала мама с детьми. Уйти от столкновения женщина не смогла, и легковушка залетела под задний мост прицепа, где ее в буквальном смысле расплющило. Сама женщина и двое ее детей умерли моментально. Еще один ребенок скончался вскоре после аварии. Выжила лишь 6-летняя малышка, которая ехала в детском кресле на заднем сидении справа.

