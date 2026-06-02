Энергетики готовят к отопительному сезону теплосетевой комплекс Краснокамского городского округа

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» активно готовит к осенне-зимнему периоду 2026/27 тепловые сети и теплоисточники в Краснокамском городском округе. В городе Краснокамке до конца лета энергетикам предстоит провести гидравлические испытания 146,5 км тепломагистралей, выполнить ремонты на Закамской ТЭЦ-5 и девяти центральных тепловых пунктах. В посёлке Майский до конца лета специалисты подготовят 22,5 км теплосетей и протестируют оборудование на двух блочно-модульных котельных.

«Комплекс летних ремонтных работ – обязательная часть каждого межотопительного периода. Со своей стороны, энергетики выполняют обязательства перед жителями и администрацией округа. Это позволит обеспечить надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов», – отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Сейчас в Краснокамске проводится второй этап гидравлических испытаний для выявления и устранения повреждений на трубопроводах. О сроках работ жителей информируют обслуживающие организации – УК/ТСЖ.

В Краснокамске «Т Плюс» отвечает за подачу тепла и горячей воды в 363 многоквартирных дома, 73 социальных объекта, пять зданий учебных заведений и три дома культуры, в посёлке Майский – для 10 социальных объектов и 34 многоквартирных домов.

