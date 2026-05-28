Пермяки в числе первых попробуют новый совместный платежный сервис банка и торговой сети

ВТБ и розничная сеть «Магнит» объявили о старте стратегического партнерства, в рамках которого запустят платежный сервис на базе приложения ритейлера, совместную карту и витрину для заказа продуктов в мобильном приложении банка. Пермский край станет одним из регионов, где уже в конце мая стартует проект.

Одновременный запуск платежного инструмента с глубокой интеграцией в приложение партнера, совместной карты и полноценной e-com витрины в банковском канале — комплексное решение, аналогов которому по глубине технологического и маркетингового сращивания двух экосистем на российском рынке пока не было. Ранее кобрендовые карты и программы лояльности «банк + ритейлер» ограничивались начислением баллов на отдельный счет, не объединяя оплату, идентификацию и скидки в единый клиентский путь.

Аналитики оценивают подобные коллаборации как высокопотенциальные. Успех зависит от бесшовности клиентского опыта и способности партнеров удерживать аудиторию внутри общей экосистемы. Проект, по оценкам участников рынка, отражает тренд на создание «единого платежного инструмента», объединяющего оплату и лояльность, и стремление крупных экосистем замкнуть на себе максимум пользовательских сценариев — от финансовых услуг до ежедневных покупок.

Как отметила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, объединение сетей банка и ритейлера, а также использование инфраструктуры «Почты России» и других партнеров позволят охватить широкую аудиторию.