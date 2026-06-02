В Перми назвали сроки окончания работ по обновлению трамвайной сети

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается масштабное обновление трамвайной сети города. Дорожные строители приступили к перекладке путей на перекрестках нескольких улиц.

Глава Перми сообщил о начале работ на развязке у Колхозной площади. Подрядчику предстоит поменять рельсы, шпалы и плитное покрытие. После этого обновят трамвайный переезд на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова. На перекрестке улиц Уральской и Лифанова заменят плиты.

До конца дорожно-строительного сезона в Перми обновят 325 погонных метров пути и 1 352 квадратных метра плитного покрытия. Переезды требуют более частого обслуживания из-за большой нагрузки и постоянного движения транспорта.

Работы проведут в ночное время, чтобы не останавливать движение вагонов днем. Перекрывать дороги для проведения ремонта не будут. В целях обеспечения более быстрого ремонта трамвайных переездов маршруты №4, №5, №7, №8 и №11 после 22:15 2 и 8 июня будут отправлять в депо.

Генеральным подрядчиком реконструкции трамвайной сети города является компания «Мовиста Регионы Пермь». Подрядчик приступил к замене путей на ул. Ленина от ул. Горького до ул. Куйбышева. В работе находятся еще четыре участка улиц Перми.

Строительные работы по обновлению трамвайной сети города подрядчик планирует завершить в следующем году.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru