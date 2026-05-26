Пермь получила транш 710 млн рублей на оплату ремонта трамвайных путей

Краевые власти сообщили о выделении очередного транша в 710 млн руб. на оплату ремонта трамвайных путей Перми. Деньги предоставила Госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Генеральным подрядчиком реконструкции трамвайной сети города является ООО «Мовиста Регионы Пермь».

Общий объем выделенных средств составил 4,1 млрд руб. из заложенных 10,4 млрд руб. Строительные работы по обновлению трамвайной сети города подрядчик планирует завершить в середине 2027 года.

Проект обновления трамвайной инфраструктуры в Перми включает капитальный ремонт 35 км одиночного пути, обновление подвижного состава, реконструкцию семи тяговых подстанций и трамвайного депо «Балатово».

В рамках инвестпроекта на территории города уже обновили трамвайные линии: на ул. Куйбышева – от ул. Революции до ул. Белинского; ул. Борчанинова – от ул. Петропавловской до ул. Пушкина; ул. Дзержинского – от трамвайного тоннеля до ул. Дзержинского, 1б; ул. Мира – от ул. Архитектора Свиязева до Стахановского кольца. Еще ранее закуплены 44 вагона модели «Львенок».

Подрядчик продолжает работу по капремонту трамвайной сети: на ул. Белинского – от площади Трудовой доблести до ул. Куйбышева; ул. Чернышевского – от площади Трудовой доблести до ул. Героев Хасана; ул. Сибирской – от ул. Революции до площади Трудовой доблести; ул. Петропавловской – от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева. В скором времени начнется замена путей на ул. Ленина от ул. Горького до ул. Куйбышева.

После завершения всех запланированных работ скорость движения вагонов повысится на 30%, также существенно снизится уровень шума.

