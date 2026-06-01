Опрос: каждый шестой уралец использует российские платежные средства для оплаты за границей

Результаты опроса ВТБ показали, что большинство жителей Уральского федерального округа совершают покупки товаров и услуг за рубежом во время поездок или онлайн. Наиболее популярными способами оплаты за границей стали российские платежные сервисы, включая QR-код (их используют 34% респондентов) и карты российских банков (28%). Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Готовясь к поездке за границу, большинство жителей Урала (54%) так или иначе приобретают наличную валюту страны назначения, каждый третий (28%) - узнают в своем банке о возможности оплаты по QR-коду, каждый пятый заказывает карту российского банка в системе Union Pay. 27% респондентов при подготовке к поездке отдают предпочтение иностранным платежным сервисам - они скачивают иностранные платежные сервисы или выпускают иностранную банковскую карту. Такая подготовка помогает избежать неудобств на месте.

Однако на месте более 60% участников опроса предпочитают не рисковать при оплате с наличными, выбирая взамен безналичные сервисы, в том числе оплату по QR-коду. Интерес к нему выше у молодых путешественников и жителей крупных городов.

Планируя поездки этим летом, россияне намерены использовать альтернативные способы оплаты прежде всего для покупки еды (33%), одежды (28%) и развлечений (25%). Именно эти категории трат за границей лидируют по доле безналичных платежей.

«Мы видим чёткий тренд на альтернативные решения, в первую очередь, оплату по QR-коду. Это логичный процесс — удобство, скорость и безопасность цифровых платежей для наших туристов приоритетны», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проведен в мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов с населением от 100 тыс. человек. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.