В Прикамье пенсионерке заплатят 300 тысяч рулей за гибель сына под поездом

Пермская транспортная прокуратура в судебном порядке взыскала компенсацию морального вреда в пользу жительница Прикамья. Сына пожилой женщины сбил грузовой поезд.

Пенсионерка обратилась за помощью в надзорный орган. Прокуратура провела проверку в связи со смертельным травмированием ее сына грузовым поездом в сентябре 2025 года. Смертельный случай произошел в районе 9 го пикета 1381 км перегона станций «Григорьевская-Чайковская» Свердловской железной дороги.

Пермский транспортный прокурор направил исковое заявление владельцу источника повышенной опасности ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда. Свердловский районный суд Перми удовлетворил требования транспортного прокурора. В пользу истца взыскано 300 тыс. руб.

«Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства», – сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В конце прошлой недели грузовой поезд сбил на смерть пешехода. ЧП произошло днем на перегоне «Бахаревка – Липовая Гора». Смертельный случай расследует Следственный комитет РФ на транспорте.

