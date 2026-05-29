В городской черте Перми грузовой поезд сбил на смерть пешехода

Кадр с видео: Центральный МСУТ Следственного комитета России

В Перми Следственный комитет РФ на транспорте выясняет обстоятельства гибели пешехода. Днем 28 мая грузовой поезд сбил мужчину. ЧП произошло на перегоне «Бахаревка – Липовая Гора» Свердловской железной дороги.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Центральный МСУТ СК России организовал проведение доследственной проверки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следовател проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия.

В СК РФ напомнили, что поезд является источником повышенной опасности. Основными причинами травмирования остаются: переход железнодорожных путей в неустановленных местах, невнимательность, использование мобильных устройств и наушников, попытки пересечь пути перед приближающимся составом.

