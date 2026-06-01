Председатель СК РФ Бастрыкин требует доклад по делу о закрытии школы в Прикамье

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Следственный комитет РФ обратил внимание на сообщение в соцсетях планах по закрытию единственной школы в поселке Велва-База Кудымкарского округа. Образовательное учреждение ликвидируют из-за нерентабельности его содержания.

Компетентные органы в качестве альтернативы предлагают организовать подвоз детей на автобусе в школу села Ошиб. Она находится на значительном расстоянии от места проживания детей. В сообщении также говорится, что дорога и автомобильный мост, соединяющие населенные пункты, находятся в аварийном состоянии.

Родители школьников опасаются за безопасность своих детей. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В следственное управление СК РФ по Пермскому краю расследуется уголовные дела о нарушении прав несовершеннолетних на доступное образование и информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального ведомства доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел, принимаемых мерах к разрешению озвученных в публикациях проблем граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее родители из села Краснояр Пермского края обратились к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с планируемым закрытием местной школы и детсада.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru