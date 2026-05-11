НовостиОбщество11 мая 2026 12:55

Пермяки пожаловались Бастрыкину на закрытие школы и детского сада

Родители из села Краснояр недовольны, что детей им придется возить по разбитой дороге в Куеду
Алена ОВЧИННИКОВА
Школа и детский сад в селе Краснояр находятся в одном здании.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родители из села Краснояр Пермского края обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с планируемым закрытием местной школы и детского сада. Жители недовольны тем, что детям придется ездить на учебу в поселок Куеда по разбитой дороге.

В марте этого года уполномоченные органы сообщили о намерении ликвидировать образовательные учреждения, которые находятся в одном здании. Взамен родителям предложили организовать подвоз детей на автобусе в Куеду, однако расстояние между населенными пунктами значительное, а состояние дороги оставляет желать лучшего. Обращения в различные инстанции пока не дали результата.

По факту обращения жителей в СУ СК России по Пермскому краю возбуждена процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину доложить о результатах проверки и взял исполнение поручения под личный контроль.

