Жительница Прикамья выиграла в национальную лотерею 1 млн рублей

Если верить в мечту, то она обязательно сбудется. Некоторые для этого заводят дневник желаний, другие целенаправленно покупают лотерейные билеты.

На днях пришла удача жительнице Прикамья, которая выиграла в национальную лотерею 1 млн руб. Контролер ОТК одного из предприятий по-настоящему поверила в удачу после крупного выигрыша крестной своего сына. Пермячка также поставила цель победить.

Для этого ей понадобилось не менее года. Женщина целенаправленно покупала лотерейные билеты и не отходила от ранее задуманной схемы их заполнения. Чаще всего это были даты рождений близких людей.

Как водится удача, пришла совершенно неожиданно. Победительнице пришло сообщение о выигрыше. Чтобы не спугнуть удачу она попросила мужа перепроверить выигрышный билет. Все совпало!

Выигрыш семья потратит на погашение кредита и путешествие – гулять, так гулять!

В конце мая счастливый лотерейный билет купила кладовщик одного из предприятий Пермского края. Она сделала выигрышную ставку за несколько минут до начала розыгрыша.

